Epic Games, dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncusuyla fenomen haline gelen oyunu Fortnite için toplamda 1 milyon dolar değerinde ödülün dağıtılacağı Winter Royale turnuvasını duyurdu. İki aşamadan oluşacak olan turnuvanın tüm Fortnite oyuncularına açık olan elemeleri 24 Kasım Cumartesi günü başlayacak.
Fortnite Winter Royale de firmanın gelecek yıl yapmayı planladığı Fortnite Dünya Kupası’na hazırlık için düzenlediği turnuvalardan biri.
Dünya Kupası için eleme sistemini kullanmayı amaçlayan Epic Games benzer bir sistemi Winter Royale’de de kullanıyor. Böylelikle Fortnite Dünya Kupası’nın eleme süreci test edilerek oyunculara her yönüyle rekabetçi bir oyun deneyimi yaşatmak hedefleniyor.
24 KASIM’DA BAŞLIYOR
Turnuva Winter Royale Elemeleri ve Winter Royale Finali olarak iki aşamadan oluşuyor. Tüm oyuncuların katılımına açık olan Winter Royale Elemeleri boyunca amaç, yüksek bir puan elde ederek finallere kalmak.
Oyuncuların elemeler boyunca çeşitli maçlarda elde ettikleri en yüksek puan değerlendirmeye alınacak. Diğer bir deyişle oyuncular birden fazla maça girerek puanlarını geliştirme şansına sahipler.
Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde en yüksek puanı alan ve turnuvaya katılmaya uygun olan oyuncular kendi bölgelerindeki Winter Royale turnuvasında mücadele edecekler.
Unreal, Gears of War, Shadow Complex ve Infinity Blade gibi oyunlarının yaratıcısı olan Epic Games'ten yapılan resmi açıklamaya göre bu turnuvaların toplam ödül havuzu ise 1 milyon dolar. Winter Royale Turnuvası için belirlenen maç tarihleri ise şöyle:
Winter Royale Elemeleri (Herkese Açık): 24.11.2018 - 25.11.2018
Avrupa Winter Royale Finali: 30.11.2018 - 01.12.2018
Kuzey Amerika Winter Royale Finali: 11.12.2018 - 12.12.2018
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