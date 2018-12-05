PC, konsol, mobil, web ve VR platformlarında oyun geliştirilmesine olanak sağlayan Unreal Engine oyun motorunun da sahibi olan Epic Games, kendi oyun mağazasını açacağını açıkladı.
Epic Games, çevrimiçi mağazasında geliştiricilere satış gelirlerinden yüzde 88’e varan oranda pay vereceğini duyurdu. Kısa süre içerisinde özel olarak seçilmiş bir dizi PC ve Mac oyunuyla birlikte açılacak olan mağaza, 2019 yılı içerisinde ilave oyunlar kabul etmeye ve başka platformları da desteklemeye başlayacak.
Epic Games mağazasının kapıları farklı oyun motorlarıyla geliştirilmiş tüm oyunlara açık olacak. Mağazada yer alacak ilk oyunların arasında Unreal, Unity ve diğer oyun motorlarıyla geliştirilmiş oyunlar bulunuyor. Şirket ayrıca Unreal Engine ile geliştirilen oyunlara özel olarak, oyun motoru lisansı için geliştiricilerin ödemesi gereken telif hakkı payından feragat edecek.
'FORTNITE'İN BAŞARISI SAYESİNDE BU MAĞAZAYI AÇIYORUZ'
Epic Games mağazasına özel olarak devreye alınan İçerik Üreticilerini Destekleme Programı ile geliştiriciler, aralarında Youtube ve Twitch yayıncılarının da olduğu 10 binden fazla içerik üreticisine ulaşabilecekler. İçerik Üreticilerini Destekleme programı, oyun geliştiricilerine sağladıkları katkılardan dolayı içerik üreticilerini ödüllendirecek.
Epic Games’in kurucusu ve CEO’su Tim Sweeney, mağazayla ilgili olarak, “Geliştiriciler olarak uzun zamandır makul fiyatları olan, bizi oyuncularımıza doğrudan ulaştıran bir mağazanın hayalini kuruyorduk. Fortnite’ın başarısı sayesinde imkânlarımızı diğer geliştiricilerle paylaşarak bu mağaza hayalini gerçekleştirebileceğiz” dedi.
Hâlihazırda Battle Breakers, Spyjinx ve yeni Unreal Tournament oyunları üzerinde çalışan Epic Games, geçen hafta ‘Battle Royale’ türündeki Fortnite ile dünya çapında 200 milyon oyuncu sayısına ulaştığını duyurmuştu.
Unreal, Gears of War, Shadow Complex ve Infinity Blade gibi oyunların yaratıcısı olan Epic Games’in mağazasında yayınlanacak ilk oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 6 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan The Game Awards etkinliğinde duyurulacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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