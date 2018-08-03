Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda 100 günde yapılacak icraatları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz." dedi.

Dört yıl önce terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle kapatılan Musul ve Basra başkonsoloslukları, yeniden faaliyete geçirelecek. 2007 yılında Musul Başkonsolosluğu DEAŞ militanları tarafından basılmış, o dönem başkonsolos olan Öztürk Yılmaz, konsolosluk personeli ve ailelerinden 45 kişi, 101 gün boyunca rehin tutulmuştu. Musul Başkonsolosluğu'nun basılmasından bir hafta sonra, ülkedeki dört önemli şehrinden biri olan ve ülkenin Körfez’e açılan limanı olarak tanımlanan Basra’daki başkonsolosluk da tahliye edilmişti.

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