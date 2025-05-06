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        Haberler Gündem Güncel Erdoğan, Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti | Son dakika haberleri

        Erdoğan, Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ederek, üyeleri önemli ölçüde yenilenen kurullara çalışmalarında başarılar dilemiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:57
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        Erdoğan, Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın çalışmalarına dair açıklamada bulundu:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ederek, üyeleri önemli ölçüde yenilenen kurullara çalışmalarında başarılar dilemiştir. Kabulde Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile birlikte Yerel Yönetimler ve Afet Politika Kurulları başkanvekilleri hazır bulunmuşlardır.

        Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve çalışmaları ile kendilerine destek vermesini beklediklerini; özenli, etkin, güçlü, pratik biçimde yapılacak çalışmaların kendilerine alacakları kararlarda katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetin icraatlarının ve gelecek tasavvurunun milletimize, özellikle de genç nesillere yapıcı bir dille aktarılması konusunda politika kurullarının yapacakları çalışmaların önemli olduğunu belirtmiştir.

        Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, 2028’de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağının ve Türkiye’yi geleceğe hazırlayarak yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve ortaya koymak için gayret gösterdiklerinin altını çizmiştir.

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