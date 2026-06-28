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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Avrupa basketbolunda, sıralamalarda birinci basamakta gösteriliyoruz

        Ergin Ataman: Avrupa basketbolunda, sıralamalarda birinci basamakta gösteriliyoruz

        Türkiye Erkek Basketbol Takımı Başantörenü Ergin Ataman, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde alınan galibiyetler ve son FIBA EuroBasket'te elde edilen Avrupa ikinciliğinin ardından, Türkiye'nin şu anda Avrupa basketbolunda milli takımlar sıralamasında ilk basamakta gösterildiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Avrupa'da birinci basamakta gösteriliyoruz"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Grupta namağlup ilerlediklerini ve son dört maçlarını da kazandıklarını hatırlatan Ataman, "Özellikle tabii ki iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son EuroBasket'teki Avrupa ikinciliğiyle şu anda Avrupa basketbolunda sıralamalarda birinci basamakta gösteriliyoruz. Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar, NBA'deki oyuncularımız, Avrupa Ligi'nde oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar. Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık. Daha sonra Antalya'da kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık ama şimdi tabii ki artık bu son üç günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna Hersek deplasmanı var. Bosna da grupta ilk iki için iddialı bir takım. Bizim birinciliğimiz garanti ikincilik için özellikle. Sert bir maç olacaktır. Bosna Hersek basketbolu da sonuçta bir ekol. Tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oradan dönüşte de son maçımızda 6 Temmuz'da Sinan Erdem'de İsviçre'yle oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya ve Litvanya gibi. İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden ve arzusundan son derece memnunuz" diye konuştu.

        "ŞU ANDA 17 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMI'MIZIN ŞAMPİYONADA MADALYA ALMASINI BEKLİYORUZ"

        FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası ile aynı takvime denk gelmemiş olsaydı mevcut kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya davet etmeyi düşündüğünü belirten Ataman, "Şu anda 17 Yaş Altı Milli Takımı'mızın şampiyonada madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. 17 yaş tabii ki çok genç bir yaş ama hakikaten çok istikbal vadeden iki tane (Ömer Kutluay ve Darius Karutasu) oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz" cümlelerine yer verdi.

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