Ergin Ataman: Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, olaylı Olympiakos serisinin ikinci maçında yaşananları TRT Spor'a anlattı.

Ataman, "Beklentim bu konuda yetkililerin önlem alması. Irkçı tezahüratlara karşı önlem alınması, kulüplerin uyarılması ve güvence verilmesi." dedi.

Panathinaikos ile Olympiakos'un karşı karşıya geldiği Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçının ardından üçüncü karşılaşma güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Ataman, katıldığı yayında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçtaki olaylarla ilgili Ergin Ataman, "Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos serisi büyük rekabet içinde geçiyor. Cuma akşam kendi sahamızda oynanan maçı kazanıp 1-0 öne geçmiştik. Dün akşam maçın başında olaylı, çok gergin başladı atmosfer. Kulüp başkanımızın ailesine ağza alınmayacak küfürler, hakaretler edilince başkan da sert tepki gösterdi ve sahayı terk etti. Maç boyunca Panathinaikos'a yönelik çok ciddi hakeret ve küfürler vardı. Maçın son periyodunda Türkiye'ye yönelik ağır küfürlü tezahürat başlayınca ben buna tepki gösterdim. Hakeme engellemesi gerektiğini söyledim. Bunun ırkçı tezahürat olduğunu söyledim Olympiakos taraftarının yaptığının. Hiç aldırış etmedi ve ben sahaya girip tepki gösterince diskalifiye etti. Maçtan sonra ben sert bir açıklama yaptım. Çünkü bu ırkçı tezahürat. " dedi.

"OLYMPIAKOS'UN FANATİK, ULTRA DENİLEN TARAFTARLARININ TOPLUCA YAPTIĞI BİR ŞEY"

Daha önce Yunanistan'da böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyen Ataman, "Olympiakos'un fanatik, ultra denilen taraftarlarının topluca yaptığı bir şey. Bireysel olay değil. Yöneticilerimize sordum ve onlar da bana söylediler. Topluca yapılan bir küfür gözüküyor. Bu da tabii ki Olympiakos taraftarlarının yaptığı terbiyesizlik. Bunu Yunan taraftarlarının yaptığını söyleyemeyiz. Fanatizmin, holiganlığın bu şekilde kullanılmasına benim tepkim. Yunan halkına karşı bir şeyimiz olmadı, olamaz da zaten. Yunanistan hiçbir zaman böyle şeylerle karşılaşmadım. Sosyal medyadan mesajlar geliyor. Buradaki sıkıntı bir spor sahasında bir ülkeye küfür edilmesi."

"BİRÇOK SPEKÜLASYON VAR"

Ergin Ataman ayrıca, "Beklentim bu konuda yetkililerin önlem alması. Irkçı tezahüratlara karşı önlem alınması, kulüplerin uyarılması ve güvence verilmesi. Zaten seride avantajlı olan takım biziz. Saha avantajı bizde. Durumun 1-1 olmasının hiçbir önemi yok. Üçüncü maçı kazansak dördüncü maç için Pire'ye gideceğiz. Bizim sahamızda böyle şeyler yaşanmadı. Sanırım bakanlık da bu konuda bir toplantı yapacak. Tekrar olduğunda seriyi iptal ederler. Bu da Olympiakos'un istediği şey. Çünkü biz her konuda avantajlıyız. Belki de bu planlı bir şekilde başvurdukları planlı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Favori olarak gittikleri Final-Four'da Monaco'ya kaybettikten sonra Olympiakos karışmış durumda. Birçok spekülasyon var. Bunları bertarf etmek için bu yola gittiklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.