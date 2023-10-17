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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko, Erdem Can, Wilbekin ve Larkin sözleri! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can'ın kameralara yansıyan sözüne dair yaptıkları görüşmeyi anlatan Ataman, Erdem Can'ın kendisini aradığını dile getirdi. Larkin ve Wilbekin'in Milli Takım'daki durumlarına dair konuşan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde salondaki atmosfere de alışık olduğunun altını çizdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:12
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        Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 3. haftasında bu akşam oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ataman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Panathinaikos'ta iyi bir kadro kurduk. Yunan basketbolunu heyecanlandıran bir kadro kurduk. Son yıllarda Olympiakos'un ciddi bir hegemonyası vardı. Panathinaikos'un 6 şampiyonluğu var EuroLeague'de ama 2011'den beri şampiyonluğu yok. Son iki sezonda artık dibe vurmuştu. Transfer dönemi kolay geçmedi tabii ki. Ciddi transferler yaptık. Avrupa'da şampiyonluk hedefi olan bir kadro kurmak kolay değil."

        2

        "İlerleyen dönemlerde bir takviye daha yapabiliriz. Skor yükünün çok fazla Sloukas'ın üzerine kaldığını gözlemledik. Bu tarz oyuncu bulmak kolay değil tabii. Çok kaliteli bir oyuncu bulursak takviye yapacağız."

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        "AĞIR ATMOSFERE ALIŞIĞIM"

        "Fenerbahçe Beko iyi bir takım, özellikle iç sahada çok tehlikeli bir takım. Ben Ataşehir'in ağır atmosferine alışığım. Bu seviyedeki oyuncuların da buna alışık olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yaralı geliyor, biraz daha fazla çaba sarf edeceklerdir."

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        SLOUKAS SÖZLERİ

        ''Sloukas yaklaşık 10 gündür oynamıyor. Fenerbahçe maçında oynatmayı planlıyoruz.''

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        "Sloukas ile Vildoza arasında şu an tam bir uyum yok çünkü ikisi de sakatlık yaşadı. Biraz sürece ihtiyacımız var. İkisi birlikte kullanmayı planlıyorduk, zaman gösterecek."

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        "YUNANİSTAN'DA BÜYÜK BİR SEVGİ VAR"

        "Yunanistan'da müthiş bir sevgi var. Sadece Panathinaikos'ta değil, Olympiakos'ta da büyük bir saygı var. Bu saygı benim ismime gelmiyor. Anadolu Efes'te 2 şampiyonluk kazanmış bir koç olduğum için geliyor."

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        "Panathinaikos logosunun üzerinde 6 yıldız var. Bu yıldızlar Yunanistan şampiyonlukları değil, EuroLeague şampiyonlukları. Büyük bir özlem var şampiyonluğa karşı. O coşkuyla biz bu takımı kurduk."

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        "Milli takımda Hırvatistan çok tecrübeli ve sert çıktı karşımıza. Biz o gün iyi oynayamadık. EuroLeague'de tecrübeli diyeceğimiz bir tek Sertaç Şanlı var. NBA oyuncularımızdan Alperen çok iyi oynuyor ama takımı hep alt sıralarda. Bir de devşirme oyuncularımızı kullanamayınca kaybettik."

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        "Türk Milli Takımı tam kadro olduğunda herkesle mücadele edebilir. Alperen, 2025'te olgunluk kazanacak. Alttan Onuralp gibi isimler geliyor. 2025'te hedefimiz madalya olmalı. Oyuncularımız milli takımı bir zul olarak değil, heyecan olarak görmeli."

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        LARKIN VE WILBEKIN...

        "Bu süreci TBF aydınlatacaktır. Benim görevim, milli takımda oynama hakkı olan tüm oyuncuları milli takıma çağırmak ve çaba göstermek. Ben bu çabayı gösterdim. Burada biraz kulüp yöneticilerini suçlu buluyorum. Play-off finallerinde, yarı finalinde 30-35 dakika ortalama ile oynayan oyuncuların, tam da o dönemde sakat olmasını ancak milli takım sağlık heyeti belirleyebilirdi."

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        "O cezaları ben verdirmedim. Devşirme oyuncunuz olduğu zaman size tanınan bazı haklar var, yönetmelikler var. TBF de o yönetmelikler doğrultusunda hareket etti. Kim ister Larkin ve Wilbekin gibi oyuncuları kaybetmeyi?"

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        "Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile milli olan bir oyuncu ile ilgili böyle karar verildiği için herkes çok üzgün. Şunu söyleyemezsiniz; "EuroLeague'de, ligde, kulüplerin hazırlık maçlarında oynarım ama milli takımı rehabilitasyon dönemi olarak görüyorum." bu diğer oyunculara haksızlık."

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        "Wilbekin ile Rodos'a biraz sevimsiz bir şekilde geldi. Ben hocayım, aynı zamanda rakip takım hocasıyım. Onunla hiç konuşmayabilirdim. 'Sen beni aramadın ki' dedi bana. Ben de 'TBF seninle temas kurdu, bana ilettiler' dedim. 'Biz anlaşamıyoruz seninle bu konuda, ben sakattım' dedi.

        14

        "Bazı kulüp yöneticileri beni suçluyor bu konuda. Ben niye böyle bir şey yapayım? EuroLeague'de oynamayacak olsalar bana avantaj olur Panathinaikos koçu olarak. Ligde oynamamalarının bana faydası ne?"

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        "VARGAS GİBİLERİNE KAPIMIZ AÇIK"

        "Vargas gibi her şeyini milli takıma verecek olan bir oyuncu çıkarsa kapımız tabii ki açık. Ancak böyle olacaksa hiç olmasın."

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        "ERDEM CAN BENİ ARADI..."

        Erdem Can'ın oyuncusuna 'Beni Ergin Ataman mı sandın?' sözleri

        "Adrenalinle bazen söylemek istemediğimiz şeyler söyleriz. Erdem Can beni aradı ve bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. 'Sen bunlara kafanı takma, Anadolu Efes'te yeni bir göreve geldin. Sadece önemli bir kulüpte olduğunun bilincinde olup işine odaklan' dedim. Erdem Can benim takdir ettiğim bir antrenör kardeşim."

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