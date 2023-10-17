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LARKIN VE WILBEKIN... "Bu süreci TBF aydınlatacaktır. Benim görevim, milli takımda oynama hakkı olan tüm oyuncuları milli takıma çağırmak ve çaba göstermek. Ben bu çabayı gösterdim. Burada biraz kulüp yöneticilerini suçlu buluyorum. Play-off finallerinde, yarı finalinde 30-35 dakika ortalama ile oynayan oyuncuların, tam da o dönemde sakat olmasını ancak milli takım sağlık heyeti belirleyebilirdi."

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"O cezaları ben verdirmedim. Devşirme oyuncunuz olduğu zaman size tanınan bazı haklar var, yönetmelikler var. TBF de o yönetmelikler doğrultusunda hareket etti. Kim ister Larkin ve Wilbekin gibi oyuncuları kaybetmeyi?"