Ergin Ataman: Salona ve ofisime zor girdim

Sezon başında büyük beklentilerle Panathinaikos'un başantrenörlüğüne getirilen Ataman, derbi galibiyetinin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olympiakos'un son dönemde Panathinaikos'a karşı büyük üstünlük kurduğunu belirten Ergin Ataman, "Olympiakos, 3 sezondan bu yana Yunanistan'da şampiyon ve sahasında son 11 derbide Panathinaikos'a karşı kaybetmemişti. Çok güçlü bir takım. Geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu Real Madrid'e karşı son saniyede kaybettiler. Biz ise yeni bir takım kurduk. Süper Kupa'da hazır değildik ve onlara karşı kötü kaybettik. Avrupa Ligi'nde oynadığımız ilk maçın büyük bölümünü önde götürdük ancak uzatmada mağlup olduk. Pire'de çok zor bir atmosferde oynadık. Maçın ikinci yarısında çok iyi oynayarak ve taktiksel değişiklikleri uygulayarak net bir galibiyet aldık. Bu galibiyet Panathinaikos cephesini çok mutlu etti. Psikolojik üstünlüğü kırmış olduk." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Derbi galibiyetinin Panathinaikos taraftarını havaya soktuğunu dile getiren 57 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelirken Olympiakos'un üstünlüğüne son vereceğimizi söylemiştim. Bu galibiyet çok güzel oldu. İlk geldiğim günden itibaren taraftarın bana karşı çok büyük bir sevgi ve heyecanı var. Birçok taraftar, geldiğim için bana teşekkür ediyor. Karşılarında 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve üst üste 2 Avrupa Ligi kupasını kazanmış bir antrenör var. Benden çok büyük bir beklenti var. Bu, benim için sadece bir derbi galibiyeti. Önemli olan ligin sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve Panathinaikos'u eski günlerine döndürebilmek."

"SALONA VE OFİSİME ZOR GİRDİM"

Ergin Ataman, Olympiakos galibiyetinin ardından taraftarın kendisine yönelik sevgi gösterisi karşısında çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

OAKA Arena'da ilk maça çıktığında müthiş bir atmosfer oluştuğunu hatırlatan Ataman, "Taraftarlar, karşılarında çok büyük başarılar kazanmış ve coşkulu antrenör görmekten keyif alıyor. İlk derbi maçında klasikleşmiş çift yumruğumu kaldırdığımda büyük bir heyecan oldu. Ancak maalesef o müsabakayı kaybettik. Bu maçın ardından ise Pire'den Atina'ya döndüğümüzde saat gece 1'di. Salonun önünde binlerce taraftar meşalelerle otobüsü karşıladı. Otobüsü durdular ve yarım saat hareket edemedik. Ergin Ataman tezahüratı yaparak benden yumruk şovu beklediler. Ben de onlara bu karşılığı verdim. Taraftarla bütünleşmek çok önemli. Son yıllarda heyecan kaybolmuştu. Onu yeniden yansıttık. İnanılmazdı. Salona ve ofisime zor girdim. Gece 3'te ancak ofisten çıkabildim. Müthiş bir şey. Türk antrenör olarak bu şekilde kucaklanmak ve sevgi oluşması 2 ülke halklarının dostluğu ve global bütünlük açısından da son derece önemli. Beklenti daha da büyüyecek." şeklinde görüş belirtti.