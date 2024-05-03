Ergin Ataman seriyi son maça taşıdı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague play-off'unda dördüncü maçında Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda yenerek seriyi son maça taşıdı
Giriş: 03.05.2024 - 00:01 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:01
THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos karşı karşıya geldi
Deplasmanda oynayan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, karşılaşmayı 95-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte durumu 2-2'ye getiren Panathinaikos, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Serinin beşinci maçı 8 Mayıs tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.
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