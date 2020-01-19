Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Metal iş kolunda 130 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamadı. Resmi arabulucu aşamasında da uzlaşma sağlanamaması üzerine, işçilerden 119 bininin örgütlü olduğu Türk Metal Sendikası, geçen hafta grev kararı aldığını açıkladı. Türk Metal Sendikası bugün de Bursa’da geniş katılımlı bir miting yaptı.

Türk Metal işçilerine destek için Türk-İş Başkanlar Kurulu dün Bursa’da toplandı. Mitingde konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 5 üyesi işçi, 10 üyesi işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirdi. Asgari ücret iyi olunca işveren ve devletin verdiğinin söylendiğini, kötü olunca Türk İş’ten bilindiğini kaydeden Atalay, “Ya asgari ücrette demokratik bir yapı kuralım ya da önümüzdeki sene katılıp katılmayacağımızın kararını Başkanlar Kurulu’nda verelim. İşçinin ağırlığı artmazsa bir daha masaya oturmam” dedi.

Atalay, vergi sisteminin dayanılacak gibi olmadığını belirterek, ocakta aldıkları ücreti aralık ayında da almak istediklerini söyledi. Türkiye’de 5 milyona yakın mülteci bulunduğunu, 100 kişilik iş yerinde 95 mülteci çalıştığını, bunlar için vergi ve prim ödenmediğini kaydeden Atalay, “Namuslu, kayıtlı işveren nasıl devam edecek” diye sordu.

“TÜİK’İN ENFLASYONUNU TANIMIYORUZ”

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu sözleşme sürecindeki gelişmeleri değerlendirdi. Uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldıklarını belirten Kavlak, işveren sendikası sözcülerinin “Grev kararı alınırsa nasıl olsa ertelenir, yüksek hakeme gideriz” dediklerini belirtti. Kavlak, “İşte bugün on binlerle bu alandayız. Yetmezse yarın yüz binlerle geleceğiz” dedi.

İşveren sendikası MESS’in ısrarla kendilerine TÜİK’in enflasyonundan söz ettiğini kaydeden Kavlak, şöyle devam etti:

“Biz o enflasyonu tanımıyoruz. Kabul etmiyoruz. Bizim enflasyonumuz mutfakta. Biz açıklanan bu resmi enflasyona göre sözleşme yapamayız. O rakamların bizim gerçeğimizle uzaktan yakından ilgisi yok. TÜİK yetkililerine sesleniyorum. Alışverişi nereden yapıyorsanız söyleyin biz de oradan yapalım. Biz ekmeği, zeytini, peyniri sizin verdiğiniz fiyatlara bulamıyoruz. Enflasyon sepetine koyduğunuz tenis topunu, yurt dışı tatilini, parfümü rüyamızda göremiyoruz. Bizi aptal yerine koymayın.”

Her şeye rağmen masada çözüm konusunda umutlarını koruduklarını belirten Kavlak, bir yandan da sonuç alıncaya kadar eylemlere devam edeceklerini söyledi.

SÖZLEŞME SÜRECİNDE NE OLDU?

TOFAŞ, Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault gibi şirketlerin de aralarında olduğu 186 iş yerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaklaşık beş aydır devam ediyor. TÜRK İŞ’e bağlı Türk Metal sendikası ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Çelik İş sendikası masaya ilk 6 ay için yüzde 26 zam talebiyle oturdu. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ise yüzde 34 zam talep etti. Başlangıçta yüzde 6.06 ücret zammı öneren MESS, son olarak teklifini yüzde 8’e çıkardı. MESS, işçi sendikalarının talep ettiği zammın enflasyon artışına ek olarak yüzde 20 ile 28 arasında artış yapılması anlamına geldiğini, kamu zamlarının 10 katı, 6 aylık enflasyonun ise 5 katı oranında ücret zammı istendiğini belirtti. MESS’in açıklamasında “İşçi sendikalarının bu gerçekleri değerlendirerek tekliflerini gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

MESS işçi sendikalarını yarın toplantıya çağırdı. MESS’in ücret zammı teklifini yükseltmesi halinde görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor.

TÜRK İŞ BAŞKANLAR KURULU’NDAN DESTEK

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Türk Metal ile dayanışma için dün Bursa’da toplandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve başkanlar bugün mitinge de katılarak Türk Metal Sendikası’na destek verdi.

SADECE ÜCRET DEĞİL

Görüşmelerde ücret dışındaki konularda da anlaşmazlık yaşanıyor. Türk Metal Sendikası ilk 6 ay için yüzde 26.28 ücret zammının yanı sıra işçi eşlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınmasını, dini bayramlarda çalışanlara yapılan ödemelerin dört yevmiyeye yükseltilmesini, yüzde 10 olan gece çalışma tazminatının yüzde 15’e çıkartılmasını, çalışanların anaokulu çağındaki çocuklarına yardım verilmesini istedi.

İşveren sendikası MESS ise toplu iş sözleşmesinin iki yıl yerine üç yıllık olmasını, esnek çalışma modelleri uygulanmasını, yeni işe alınan işçilerde deneme süresinin 4 aya çıkarılmasını talep etti.

HALUK LEVEN’TEN KONSER

Mitingin ardından sanatçı Haluk Levent işçilere bir konser verdi. İşçiler, Levent’in şarkılarına coşkuyla eşlik etti.