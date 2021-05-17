Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiEricsson, Samsung ile küresel patent anlaşması imzaladı - Haberler
ABONE OL

Ericsson ve Samsung küresel patent anlaşması imzaladı

Ericsson ve Samsung, küresel patent lisansları konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 5G dahil olmak üzere hücresel teknolojilerle ilgili karşılıklı patent lisanslarını içeren anlaşma, taraflar arasında devam eden patentlerle ilgili tüm hukuki anlaşmazlıkları da sona erdiriyor.

Ericsson, Samsung ile küresel patent anlaşması imzaladı - Haberler
HABERTURK.COM

Ericsson ve Samsung, hücresel teknolojilerle ilgili tüm patentler dahil olmak üzere küresel patent lisansları konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Karşılıklı lisans anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ağ altyapısı ve telefon satışlarını kapsıyor.

Ericsson ve Samsung, aynı zamanda mobil sektörünü açık standardizasyonlarla ilerletmek, tüketiciler ve işletmeler için daha değerli çözümler oluşturmak adına teknoloji alanında iş birliğine gitme konusunda da anlaştı.

Anlaşma, her iki şirket tarafından ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) nezdinde yapılan şikayetleri ve çeşitli ülkelerde devam eden davaları da sona erdirdi. Ancak gizlilik nedeniyle anlaşmanın ayrıntıları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

60 BİNE YAKIN PATENT

Yenilenmeyi bekleyen patent lisans anlaşmaları, telefon piyasası üzerindeki jeopolitik etkiler, 4G'den 5G'ye teknoloji geçişi ve ileriye dönük olası kur değişiklikleri gibi başlıca faktörler Ericsson’un fikri mülkiyet hakları lisans gelirlerini etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının ikinci çeyreğinde, fikri mülkiyet hakları lisans gelirlerinin 2 milyardan 2.5 milyar krona yükselmesi bekleniyor.

Fikri mülkiyet portföyünde 57 binin üzerinde patent bulunan Ericsson'ın Fikri Mülkiyetlerden Sorumlu Yöneticisi Christina Petersson, "Samsung ile karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli anlaşma, patent portföyümüzün değerini onaylıyor ve Ericsson'ın FRAND (adil, makul ve ayrımcı olmayan) ilkelerine bağlılığını gösterme açısından büyük önem taşıyor" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Telefon numarası taşıyanlar 153 milyonu geçti - Haberler
TEKNOLOJİTelefon numarası taşıyanlar 153 milyonu geçti
WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp sözleşmesi onaylama nasıl yapılır?
TEKNOLOJİWhatsApp'ın verdiği süre doldu!
Epic Games gizemli oyun ne? 20 Mayıs Epic Games gizemli oyun hakkında
TEKNOLOJİEpic Games gizemli oyun ne?
Yaay nedir? Yaay kimin?
TEKNOLOJİYaay kimin?
WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması geldi! WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak?
TEKNOLOJİWhatsApp Sözleşmesi için geri sayım!
SON DAKİKA! WhatsApp kullananlar için kritik gün! WhatsApp bugünden itibaren... - HABERLER
TEKNOLOJİWhatsApp'ta bugünden itibaren...
WhatsApp'tan gizlilik ilkesi güncellemesine ilişkin paylaşım
TEKNOLOJİWhatsApp'tan gizlilik ilkesi paylaşımı
WhatsApp yerine ne kullanılacak? İşte alternatifler
TEKNOLOJİWhatsApp yerine alternatifler
Bip güvenli mi? Bip nedir, özellikleri neler?
TEKNOLOJİBip güvenli mi?
Signal kimin? Signal nedir?
TEKNOLOJİSignal kimin?