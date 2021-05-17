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Ericsson ve Samsung, hücresel teknolojilerle ilgili tüm patentler dahil olmak üzere küresel patent lisansları konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Karşılıklı lisans anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ağ altyapısı ve telefon satışlarını kapsıyor.

Ericsson ve Samsung, aynı zamanda mobil sektörünü açık standardizasyonlarla ilerletmek, tüketiciler ve işletmeler için daha değerli çözümler oluşturmak adına teknoloji alanında iş birliğine gitme konusunda da anlaştı.

Anlaşma, her iki şirket tarafından ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) nezdinde yapılan şikayetleri ve çeşitli ülkelerde devam eden davaları da sona erdirdi. Ancak gizlilik nedeniyle anlaşmanın ayrıntıları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

60 BİNE YAKIN PATENT

Yenilenmeyi bekleyen patent lisans anlaşmaları, telefon piyasası üzerindeki jeopolitik etkiler, 4G'den 5G'ye teknoloji geçişi ve ileriye dönük olası kur değişiklikleri gibi başlıca faktörler Ericsson’un fikri mülkiyet hakları lisans gelirlerini etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının ikinci çeyreğinde, fikri mülkiyet hakları lisans gelirlerinin 2 milyardan 2.5 milyar krona yükselmesi bekleniyor.

Fikri mülkiyet portföyünde 57 binin üzerinde patent bulunan Ericsson'ın Fikri Mülkiyetlerden Sorumlu Yöneticisi Christina Petersson, "Samsung ile karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli anlaşma, patent portföyümüzün değerini onaylıyor ve Ericsson'ın FRAND (adil, makul ve ayrımcı olmayan) ilkelerine bağlılığını gösterme açısından büyük önem taşıyor" dedi.