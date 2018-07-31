Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün, Ericsson Türkiye için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu ülkenin büyük yeteneklerinin yer aldığı bir ekiple, Ericsson'un öncü LTE-Advanced teknolojilerine yönelik yerel geliştirme çalışmalarının başladığını açıklamaktan gurur duyuyorum. Çözümlerimiz, Türkiye'deki müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yöneliktir. Türkiye'deki operatörler tarafından kullanılmakta olan yerli IT ürünlerimiz, Türkiye'deki Ericsson Ar-Ge ekipleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkıda bulunmak için yerel teknolojiler geliştirmeye kararlıyız."

Ericsson Ar-Ge, İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerinde 450'den fazla Türk mühendis ve 150'den fazla Türk teknik destek çalışanı ile Bilgi ve İletişim Teknolojisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteriyor. Ericsson Ar-Ge'nin 30'dan fazla TÜBİTAK sertifikalı projesi bulunuyor. Ayrıca, Ericsson'un İstanbul, Ankara ve İzmir Ar-Ge merkezleri 135'ten fazla Ar-Ge projesini yönetiyor.

Ericsson Türkiye Ar-Ge ekipleri, ülkedeki telekom hizmet sağlayıcıları için çözümler geliştirirken enerji, akıllı ulaşım, akıllı araçlar ve akıllı şehirler gibi diğer sektörlerdeki şirketlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere girişimlerde bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ