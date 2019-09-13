Erişte Nasıl Yapılır?
Erişte hamur işlerinde ve makarna grubunda farklı bir lezzet sunan yemeklerden birisidir. Tabi ki evde yapılıp hazırlanan eriştenin tadı hazır yapılana benzemez. Hele de peynirli ve maydanozlu yapılırsa mükemmel bir lezzet olur.
Erişte Tarifi Malzemeleri:
- 3 su bardağı ev yapımı erişte
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- Lor peynir
- Su
- Maydanoz
- Tuz
Erişte Tarifi Hazırlanması:
- Öncelikle erişteler bir tencerede kaynayan suyun içerisinde haşlanır.
- İçine tuz atılır. Yumuşak bir kıvamda pişirilir.
- Peynir ve kıyılmış maydanoz karıştırılır.
- Erişteler pişince süzülür suyla yıkanmaz.
- Tencereye tereyağı koyarak eritilir, içerisine erişteler eklenerek karıştırılır.
- Altı kapatılır ve peynirli harç içine ilave edilerek, karıştırılır ve servise hazır olur.
- Yanında ayranla da çok güzel gider.
- Afiyet olsun!
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