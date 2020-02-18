Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Bacak varisleri kadınlarda görsel olarak daha fazla ön plana çıkarken, erkeklerde gözden kaçıp 'sorun' olarak görülmeyebiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre 'önemsiz' olarak algılanan bacak varislerinin erkekler için de mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık problem olduğunun bilinmesi gerekiyor. Ayak bileklerinde çorap izi oluşmasının, bacaklarda kılcal veya spagetti görünümlü damarların varlığının, bir hekime danışmak için yeterli neden olduğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, varis hastalığı konusunda özellikle erkekleri uyarıyor.

ERKEKLER VARİSİ TEDAVİ ETTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Çoğu erkek, bacaklarındaki varisleri ağrı yapmadığı veya ağrıyı genellikle gün sonundaki kas yorgunluğu veya egzersiz sonrasındaki adale çekmesi olarak değerlendirdikleri için tedaviye lüzum görmüyorlar. Prof. Dr. Semih Barlas, benzer biçimde, bacaklarda görülen ve bazen 'sağlıklılık göstergesi' olarak değerlendirilen mavi-mor venlerin (toplardamar) ağrı yapmasalar bile ciddi tehlikeler doğurabileceğini ve bu sorunun mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

SADECE KADINLAR DİLE GETİRİYOR

Kadınların varisi kozmetik olarak, 'keyif kaçırıcı' olarak değerlendirdikleri için bacaklarında ki varisleri (ince ya da kalın) farkettikleri anda, bunları saklamaya veya gözardı etmeye çalışmadan doktora gittikleri belirtiliyor. Buna karşın çoğu erkek, bacaklarının görünüşü ile ilgilenmiyor. Bunun dışında bacaklardaki tüyler yüzünden, erkeklerdeki bacak varisleri, kısmen saklanıp gözden kaçabiliyor.

VARİSİ OLAN ERKEKLERE 6 ÖNEMLİ HATIRLATMA

1. Varisler ciltte göründüklerinden daha derinlere uzanır

Varis, sadece kozmetik bir sorun değil, genelde bir buzdağının görünen ucudur. Bunları tedavi ettirmemek,ciddi tehlikeleri beraberinde getirebilir. Sağlıklı bacak venleri, içlerindeki kanı kalbe ve akciğerlere doğru sorunsuz olarak pompalarken akla bunu düşünmek gelmez. Bacak venlerinin içindeki tek yönlü çalışan kapakçıklar geriye kaçırmaya başlayınca bacaklarda, 'venöz yetmezlik' adı verilen önemli bir damar hastalığı başlar.

Venöz yetmezlik:

a) Ayak bileklerinde şişlik (çorap lastik izi)

b) Farklı çaplardaki damar belirginleşmeleri

c) Ayak bileklerinde akşama doğru ortaya çıkabilen kaşıntı

d) Kaşıntıları izleyen dönemde kızarıklık ve ülser (yara)

e) İster yüzeydeki isterse derinlerdeki damarlarda bozulup yavaşlayan kan akımına bağlı pıhtı oluşumu

f) Bacak venleri içinde oluşan pıhtıların (yüzeyel/derin venöz tromboz-DVT) kopup akciğerde damar tıkanıklığına (pulmoner emboli) yol açması gibi belirtiler verebilir. Bu sürecin önemli bir bölümü ağrısız olabilirken, bunlara sabahtan akşama artan, hareketsizken kendini gösteren, genelde 'bacakları oynatma gereksinimi' şeklinde ifade edilen ağrı veya huzursuzluk yakınması da eklenebilir.

ENDİŞELENMEYİN YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Bacak varislerinin görülme oranı, 1999 tarihinde yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde kadınlara göre daha sık iken son yapılan yayınlarda kadınlarda 2 kat daha yaygın olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalarda altı çizilebilecek en önemli 2 veri, bacak varislerinin erkeklerde yüzde 17-50 oranında, her yaşta ve farklı şiddetlerde görülebildiği gerçeğidir. Özetle, bacak varisleri, bir kadın hastalığı değildir.

HAREKETE GEÇİN

Bacaklarınızdaki varislerin ciddiyetini öğrenmek için bu konunun uzmanına mutlaka gitmeyi planlarken, doktorunuzun size bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeyi önermesine de hazırlıklı olun. Varis pek çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

*Aşırı ağırlık kaldırma

*Şişmanlık

*Yaşlanma

*Ailede varis hikayesi (kalıtım)

*Hormon dengesini bozan tablolar veya hastalıklar

*Uzun süre hareketsiz oturmak veya ayakta durmak

Prof. Dr. Semih Barlas, “Yaşınız, hormonlarınız veya aileniz gibi değiştirilemeyecek nedenleri bir yana bırakacak olursanız, kilonuz veya hareketsiz yaşantınız için bir şeyler yapabilirsiniz. Bacaklarınıza en büyük iyiliği, egzersiz yapmaktır. Kimse sizden maraton koşucusu olmanızı beklemiyor. Her gün yapacağınız 30 dakika yürüyüş, kilonuzda farklılığa yol açarken, baldır kaslarınızı çalıştırmanız sayesinde bacak venlerindeki kanın kalbe doğru pompalanmasına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak bisiklet, aletsiz jimnastik, yüzme, varislerinize bağlı yakınmalarınızı hafifletirken, sorunun daha yavaş ilerlemesini sağlayacaktır. Bacağınızın üzerine binen yük veya hareketsiz olarak geçirdiğiniz saatler arttıkça, varisleriniz de kötüleşecektir.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Sağlıklı beslenme ile bacaklarınızdaki venlerin sağlıklı kalmasına da katkıda bulunabilirsiniz.

*Daha fazla lifli yiyecek

*Daha fazla C vitamini

*Daha fazla su

*Daha fazla dut, incir, kuşkonmaz

*Daha az tuz tüketmeye çalışın.

TEDAVİ KONUSUNU GÜNDEMİNİZE ALIN

Prof. Dr. Semih Barlas, “Bacaklarınızdaki varisler ve venöz yetmezlik, kendi haline bırakılacak bir hastalık değildir. Gözünüze çok batmasa ve ağrı vermese de, sorunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek için deneyimli bir kalp - damar cerrahına muayene olmayı; 'venöz dopler' adı verilen ve yaklaşık 30 dakikada zahmetsizce gerçekleştirilen bacak ultrason incelemenizi yaptırmayı ihmal etmeyin.Unutmayın ki, sorunun adı ne kadar erken konursa, tedavi sizin için o kadar kolay olacaktır. Bacaklarınızdaki varislerin kendiliğinden yok olmayacaklarını bildikten sonra, onların daha da kötüleşmelerini beklemek akılcı değildir”diyor.

TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ BİLİN

Sorunun adı ve şiddeti belirlendikten sonra doktorunuz size

*Düzenli bacak egzersizleri

*Kademeli basınçlı çoraplar

*Bacaklarınızı fırsat buldukça yüksekte tutmak gibi basit yöntemler önerebilir.

Eğer venöz yetmezliğe bağlı varisleriniz daha ciddi bir aşamada ise;

*Yüzeyel Köpük Skleroterapi (VFS) denen ve küçük iğnelerle, kılcal damarların kurutulması anlamına gelen yöntemden yararlanılabilir.

*Ambulatuvar Flebektomi (AP) adı verilen ve spagetti görünüşlü damarların lokal anestezi altında 1mm'lik kesile riçinden çıkartılması uygun hastada iyi sonuç verebilir.

*Endovenöz Trunkal Ablasyon (EVTA) yöntemi ile gözle görülmeyen damarların lokal anestezi altında radyofrekans veya lazer kateterleri ile yakılması doğru hastada yüz güldürebilir.

*Dopler Görüntüleme Altında Kimyasal Ablasyon (DGS/DGA) denen girişimle hasta venlerin içine bir madde verilerek ortadan kaldırılmaları kişi için uygun seçenek olabilir.

NOT: Bilinmeli ki, artık genel anestezi, dikiş gerektiren büyük kesiler, ameliyattan sonra normale dönmenin haftalar alması, hepsinden önemlisi, takip eden 5 yılda yüzde 40-70'e varan nüks oranı taşıyan klasik varis ameliyatları geçmişte kaldı. Günümüzde varis tedavisinde hedefin, hasta konforunu en üst, hastalık tekrarlama oranını ise en düşük düzeyde tutarak yapılan modern girişimler olduğuna dikkat çekiliyor.