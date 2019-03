Erkenci Kuş 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Can ile Sanem Polen ve Yiğit'in aralarına girmesinden rahatsız olurlar ve çözümü kaçmakta bulurlar. İşte yeni bölümün hikayesi orada başlamaktadır. İşte, Erkenci Kuş 34. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 34. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Can, Sanem’i kaçırıyor.

Can ve Sanem’in buzhanede kalmaları barışmalarını sağlamadığı gibi daha da inatlaşmalarına sebep olur. İkisi de birbirlerini kıskandırmak için resmen bir yarışa girerler. Bu arada Sanem Polen’e, Can da Yiğit’e iyice sinir olmaya başlamıştır. Polen ve Yiğit aralarına dahil olmaya devam ettikçe, Can ve Sanem’in kıskançlık krizleri ve inatlaşmaları devam eder. Bu inatlaşmalara daha fazla dayanamayan Can çözümü Sanem’i kaçırmakta bulur.