Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ABONE OL

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

SON DAKİKA: Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!
0:00 / 0:00
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin dün yerel saatle 17.54'ten 22.52'ye kadar Şemseddin ilinin Çınarlı ve Muğancık köylerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibre silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşı tarafa misillemede bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında 16 Kasım'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıklamıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Koronavirüs yasakları geri geldi! Avrupa'da aşı kuyruğu... - Haberler
DÜNYA Kısıtlamalar geldi, aşı kuyrukları oluştu!
Suriye'de son dakika gelişmesi! Esad ile YPG/PKK anlaşamadı! - Haberler
DÜNYA Suriye'de sıcak gelişme! YPG/PKK ile Esad anlaşamadı!
SON DAKİKA: Kanada'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: OHAL ilan edildi!
DÜNYA Kanada'da şiddetli yağış: OHAL ilan edildi!
SON DAKİKA: 'Siyasal ve askeri casusluk' suçuyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı
DÜNYA İsrailli çift serbest bırakıldı
Belçika, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı - Haberler
DÜNYA Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırdı
Hollandalı gazeteci, 'nefret söylemi' nedeniyle Yunanistan'dan ayrılacak
DÜNYA Hollandalı gazeteci, tepkiler nedeniyle Yunanistan'ı ...
Meksika'da korkunç olay! Gizli mezarda 65 ceset bulundu - HABERLER
DÜNYA Meksika'da gizli bir mezarda 65 cansız beden bulundu
Lyons: Taliban, DEAŞ/H'nin Afganistan'da büyümesini durduramıyor - HABERLER
DÜNYA BM Afganistan Özel Temsilcisinden kritik Afganistan ...
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yunanistan'a 'medya özgürlüğü' uyarısı - HABERLER
DÜNYA İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yunanistan'a uyarı
Austin, Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda Putin'in niyetini bilmediklerini söyledi
DÜNYA ABD: Putin'in ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.