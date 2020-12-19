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Erol Bulut isyan etti: "Golümüz ve penaltımız verilmedi"

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Fenerbahçe son 6 maçtaki 4. mağlubiyetini alırken teknik direktör Erol Bulut mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Önlerinde 27 maçın bulunduğuna dikkat çeken Bulut maçta bir gol ve bir penaltılarının verilmediğini dile getirdi. Bulut "Galatasaray ve Trabzonspor maçlarındaki penaltılara baksınlar bizim pozisyonu değerlendirsinler. Bir de bu VAR çizgilerini kim çiziyor merak ediyorum" ifadelerini kullandı

Erol Bulut istifa çağrılarına yanıt verdi!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe 23 puanda kaldı ve son 6 maçtaki 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mağlubiyetin sebebi nedir? 90 dakikaya bakınca oyun kontrolü bizdeydi. Şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikiğe vuruyor top, oradan Gustavo'nun dizine çarpıp rakibin önüne düşüyor. Sonra penaltı. İkinci yarı futbolcular elinden geleni yaptı. Pozisyonlar var, olmadı.

"VAR'DAKİ OFSAYT ÇİZGİLERİNİ KİM ÇİZİYOR?"

"VAR ile ilgili, hakemler ile ilgili konuşmadım. Soruyorum. Gerçekten sormak istiyorum VAR'daki çizgileri kimin çizdiğini merak ediyorum. Dün oynanan Galatasaray maçı, bugün Trabzon maçındaki penaltılara bakınca sormak istiyorum. Bir yorumlasınlar. Bize verilmeyen penaltıyı da. Penaltımız verilmedi. Golümüz verilmedi"

"Bugünkü duruma baktığımızda Avrupa'da en çok penaltı yapan defans, 6 penaltı yapmışız. 5'i gol olmuş. Orada çalışmamız lazım. Zor bir süreçten geçiyoruz bu kesin. Fenerbahçe'nin daha iyi durumda olması gerekir. 23 puandayız önümüzde 27 maç var. Herkes 'Hocam ne anlatıyorsun' diyecek ama bu futbol, yaşamamız gerekiyor. Acı çekiyoruz evet ama buradan çıkacak olan da biziz. Önümüzde Başakşehir maçı var, hazırlıklarımız var. Puanlar alarak üst sıralara çıkmak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, karşılaşmanın genelinde daha etkili oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip kalemizde çok fazla pozisyon bulamazken, duran toptan direğe vuran, rakibin önüne düşen bir top var. O da gol oldu. İkincisi penaltı pozisyonu. Onun dışında benim sormak istediğim, VAR sistemindeki ofsayt çizgilerini kimin çektiği, onu gerçekten öğrenmek istiyorum. İkincisi dün herkes maçları izlediyse ve bugün maçları izlediyse verilen penaltılar ve bizim verilmeyen penaltımız. Nasıl bir karar mekanizması, onu öğrenmek istiyorum gerçekten. Bizim pozisyona baktığımızda penaltı var. Thiam'ın ayağına arkadan bir darbe var, topa ilk dokunan Thiam, rakip ayağına temas ediyor. Verilmeyen bir penaltımız var. Bir de ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum."

İSTİFA YANITI

Erol Bulut, sosyal medyada istifa edeceğine yönelik yapılan paylaşımların sorulması üzerine, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, söylediğim gibi şu an üçüncü sıradayız, 23 puanımız, 27 maçımız var. Tabii herkes 'Hocam sen ne anlatıyorsun?' diyecektir ama bu böyle. Yeni kurulan bir takımız. 18 transfer yaptık. Sakatlarımız var, bunlar bizim için önemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, söylediğim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

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