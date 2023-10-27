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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Erol Bulut'tan Salih Uçan için transfer açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Erol Bulut'tan Salih Uçan için transfer açıklaması!

        İngiltere Championship takımı Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı transfer etmek istedikleri iddialarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 18:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:06
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        Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!
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        Wales Online'a konuşan Bulut, Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Salih hakkında ortaya atılan söylentileri yalanladı.

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        EROL BULUT: "SALİH BİZİM İÇİN PAHALI BİR OYUNCU"

        Erol Bulut, Cardiff City'nin Salih'i ocak ayında kadrosuna katacağı iddialarının sorulması üzerine "Salih Uçan aynı zamanda Manolis Siopis'in de bulunduğu Alanyaspor'da çalıştırdığım bir oyuncu. İyi bir orta saha oyuncusuydu ve birlikte çok iyi oynadılar ama biz bu transferi gerçekleştirebilecek seviyede değiliz. Salih bizim için pahalı bir oyuncu. Bunu basına kim duyurdu bilmiyorum, belki onun menajeri Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya çalışacak!" diyerek yanıt verdi.

        61 MAÇTA 4 GOL, 12 ASİST

        29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Siyah beyazlı formayla 61 kez maça çıkan Salih Uçan 4 gol atarken, 12 kez de asist yaptı.

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