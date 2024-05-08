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        Haberler Magazin Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret - Magazin haberleri

        Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

        Usta müzisyen Erol Evgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Evgin, "Seçimlerdeki başarısını kutladım. Güzel bir sohbet oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:03
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        "Güzel bir sohbet oldu"
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        Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Emirgan Beyaz Köşk’te bir araya geldi.

        Erol Evgin, buluşmadan fotoğraf paylaşarak; "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu" açıklamasını yaptı.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #Erol Evgin
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