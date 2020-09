Erol Evgin'e En İyi Konser Ödülü

HABERTURK.COM

Erol Evgin’in, sanat hayatının 50'nci yılını kutladığı konseri, ACE of M.I.C.E. Awards 2020 Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri'nde 'En İyi Konser' ödülünü aldı. Konserin organizasyonunu üstlenen Delano Event, her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards 2020'ye Erol Evgin 50'nci Sanat Yılı Konseri ile katıldı. İçlerinde Antalya'da düzenlenen Jennifer Lopez konserinin de olduğu 10 konserin yarıştığı kategoride en iyi konser ödülünü Erol Evgin 50'nci Sanat Yılı Konseri kazandı.