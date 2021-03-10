Bir rekor daha kırdı!

Kasım ayında MilwaukeeMilwaukee BucksBucks ile yolları ayrılan milli basketbolcu Ersan İlyasovaİlyasova, yeni takımını buldu. 33 yaşındaki oyuncu, UtahUtah JazzJazz ile anlaşmaya vardı. ABD basınında çıkan haberlere göre Ersan'ın veteranveteran minimum sözleşmeye imza atacağı ve kısa süre içinde parkedeki yerini alacağı kaydedildi.

Geçen sezon 15.7 dakika süre alan tecrübeli basketbolcu, 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamaları tutturmuştu. UtahUtah JazzJazz; BucksBucks, PistonsPistons, Magic, ThunderThunder, 76ers ve Hawks'ınHawks'ın ardından Ersan'ın kariyerindeki 7. takım olacak.

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