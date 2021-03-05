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Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 2021 yılındaki maçlarda 9 beraberlik, 3 galibiyetle 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, 55 yılık lig tarihinde ilk defa 12 maçta kaybetmeme rekoru kırdı

Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü oldu - Haberler
DHA

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 28'inci haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak, 55 yıllık kulüp tarihinde yenilmezlik rekoru kırdı. Ligde 12 maçtır devam eden yenilmezlik serisini sürdüren teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, son mağlubiyetini 15'inci hafta müsabakasında 29 Aralık 2020'de Atakaş Hatayspor'a karşı aldı.

2021 yılında 12 lig maçı oynayan kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmalarda 9 beraberlik, 3 galibiyet elde etti. 2021 yılında mağlubiyet yaşamayan tecrübeli teknik adam, takımıyla ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi oldu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2021 yılında 11 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi oldu.

ANTALYASPOR, YANAL İLE İLKİ BAŞARDI

Teknik direktör Ersun Yanal kariyerindeki 500'üncü maçta 2013- 2014 sezonunda şampiyonluk kupası kaldırdığı eski takımına karşı sahada yer aldı. Fenerbahçe'ye şampiyonluğunu kazandıran son teknik direktör unvanının sahibi Ersun Yanal, eski takımına karşı aldığı beraberlikle yeni takımı Fraport TAV Antalyaspor'un 12 lig maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

SON 6 MAÇTA BERABERLİK

Ersun Yanal'ın öğrencileri ligde 4 büyükler olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin ikinci devresinde oynadığı maçları kaybetmedi. Akdeniz ekibi, Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de 1-1 berabere kalma başarısını gösterdi.

Kırmızı beyazlı takım ilginç istatistiklerini sürdürüyor. Akdeniz ekibinin ligde oynadığı son 6 maçın 2'si 0-0, 4'ü 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor; Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş, Yukatatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve son hafta oynadığı maçta Fenerbahçe karşısında 1-1'lik skorlar elde etti.

1000. GOL FREDY'DEN

Fraport TAV Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000'inci golü ise Angolalı oyuncu Fredy'den geldi. Fredy, kırmızı beyazlıların sahadan beraberlikle ayrıldığı Fenerbahçe maçında takımının tek golünü kaydederken, bu gol Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki 10'uncu dalyası oldu. Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 1000 gol barajına ulaşan 12'nci takım oldu.

FREDY'DEN BU SEZON 2 GOL 5 ASİST

Akdeniz ekibinin Fenerbahçe karşısında tek golünü atan tecrübeli oyuncu Fredy, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 2 gol, 5 asistlik performansa imza attı. Angolalı oyuncu, ligde 1932 dakika sahada kalırken, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 246 dakika forma giydi, 2 gollük performans sergiledi.

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