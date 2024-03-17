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        Sokak köpeklerinin ilkokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada

        ERZİNCAN'da ilkokul öğrencisi, eve dönüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:00
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        Sokak köpeklerinin ilkokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada
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        ERZİNCAN'da ilkokul öğrencisi, eve dönüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Mart'ta Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya başladı. Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Duruma tepki gösteren mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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