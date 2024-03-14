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        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:32
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        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        G.T’nin (34) kullandığı 24 ABN 731 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Yaralanan sürücüler ile Ş.T. (27), G.T. (9), Ö.T. (6), Y.E.T (4) ve E.Y.T. (2) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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