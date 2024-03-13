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        Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

        ERZİNCAN'da32 yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden 653 kişi, deprem şehitliğinde yapılan program ile anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:20
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        Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
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        ERZİNCAN'da32 yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden 653 kişi, deprem şehitliğinde yapılan program ile anıldı.

        Erzincan'da 13 Mart 1992'de saat 19.08'de meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde, 653 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 850 kişi yaralandı, 8 bin 57 bina hasar gördü. Felaketin 32'nci yıl dönümünde Terzibaba Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Burada konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Depreme hazırlıklı olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Mevla'm bu tür badireleri vatanımıza, milletimize yaşatmasın. 6 Şubat depremi şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Allah, bu memlekete bir daha böyle zeval vermesin" dedi. Program, deprem anıtına çelenk sunulması ve katılımcıların mezarlara karanfil bırakması ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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