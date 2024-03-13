Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

ERZİNCAN'da32 yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden 653 kişi, deprem şehitliğinde yapılan program ile anıldı.

Erzincan'da 13 Mart 1992'de saat 19.08'de meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde, 653 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 850 kişi yaralandı, 8 bin 57 bina hasar gördü. Felaketin 32'nci yıl dönümünde Terzibaba Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Burada konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Depreme hazırlıklı olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Mevla'm bu tür badireleri vatanımıza, milletimize yaşatmasın. 6 Şubat depremi şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Allah, bu memlekete bir daha böyle zeval vermesin" dedi. Program, deprem anıtına çelenk sunulması ve katılımcıların mezarlara karanfil bırakması ile sona erdi.