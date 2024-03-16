Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da, 9 kişinin toprak altında kaldığı liç alanında kamyonet bulundu

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden sahasında devam eden çalışmalarda kamyonet bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da, 9 kişinin toprak altında kaldığı liç alanında kamyonet bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden sahasında devam eden çalışmalarda kamyonet bulundu.

        İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Kayan toprağın taşınması için yürütülen çalışmalarda bugün sabah saatlerinde liç alanında bir kamyonet bulundu. Hurdaya dönen 24 BC 616 plakalı kamyonette yapılan incelemede, içinin boş olduğu belirlendi.

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Erzincan'da "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni" dü...
        Erzincan'da "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni" dü...
        Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
        Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
        Erzincan'da 32 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Erzincan'da 32 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Erzincanlı aileler üniversite öğrencilerini iftar sofralarına misafir ediyo...
        Erzincanlı aileler üniversite öğrencilerini iftar sofralarına misafir ediyo...
        Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü