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        Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:44
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        Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, bu kapsamda kentte K.A, K.Y, H.Ö, Z.K. ve V.Y'nin iş yeri ile eklentilerinde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda, 4 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara, 5 elektronik sigara ve 73 likid, 110 bin 215 dal dolu makaron, 143 bin 800 dal boş makaron, 34 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 573 mükerrer bandrollü 90 kilogram tütün, 15,6 kilogram nargile tütünü ve 1 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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