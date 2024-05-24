İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu (2)

​Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda sorumlu oldukları belirlenen İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, Operasyon Şefi Fuat Yılmaz Erzincan’da, Proje Koordinatörü Ömer Ardıç ve Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç, bulundukları illerdeki savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemelerde tutuklandı.

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