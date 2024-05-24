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        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu (2)

        4KİŞİ TUTUKLANDI​Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda sorumlu oldukları belirlenen İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, Operasyon Şefi Fuat Yılmaz Erzincan'da, Proje Koordinatörü Ömer Ardıç ve Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç, bulundukları illerdeki savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemelerde tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:47
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        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu (2)
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        4KİŞİ TUTUKLANDI

        ​Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda sorumlu oldukları belirlenen İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, Operasyon Şefi Fuat Yılmaz Erzincan’da, Proje Koordinatörü Ömer Ardıç ve Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç, bulundukları illerdeki savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemelerde tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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