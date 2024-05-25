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        Erzincan'da bir kadının bisküviyle beslediği kızıl tilkiyle sohbeti gülümsetti

        Erzincan-Pülümür kara yolunda karşılaştığı tilki yavrusunu bisküvi ile besleyen kadının o anları, eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:55
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        Erzincan'da bir kadının bisküviyle beslediği kızıl tilkiyle sohbeti gülümsetti
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        Erzincan-Pülümür kara yolunda karşılaştığı tilki yavrusunu bisküvi ile besleyen kadının o anları, eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Tunceli'deki gezi programının ardından otomobilleri ile Erzincan'a dönen Zeki ve Songül Demirbaş çifti, kara yolunda kızıl tilkiyi fark etti.

        Araçlarını durduran Demirbaş çifti, yiyecek arayan tilkiye yanlarına yolluk olarak aldıkları bisküvilerden ikram etti.

        Songül Demirbaş'ın anne şefkatiyle tilki yavrusunu beslerkenki sohbeti gülümsetti.

        Eşi Zeki Demirbaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kadın tilkiye, "Sen ne güzelsin. Seni besleyelim diye Allah mı çıkardı karşımıza. Karnını doyurana kadar seni bekleyeceğiz. Sen de bizim küçük kuzumuza Mahir'imize dua et. Büyüsün, kocaman adam olsun askere gitsin gelsin benim oğlum." diye seslendi.

        Karnını doyuran tilki kara yolundan uzaklaşarak gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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