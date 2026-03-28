Erzincanlı usta kunduracılık mesleğine tel kırma sanatıyla yeni bir soluk getirdi

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da 30 yıllık kundura ustası Sinan Mayda, değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle iş hacmi azalan mesleğini, tel kırma sanatıyla birleştirdi.



Kundura ustası Mayda, müşterilerinin hazır giyime yönelmesi üzerine iş hacmi küçülen mesleğini, onarım ve tamirattan öteye taşımak için çalışma başlattı.



Bu süreçte farklı üretim arayışlarına yönelen Mayda, bir müşterisinin önerisiyle tel kırma sanatını ürünlerinde kullanmayı denedi. Halk eğitimi merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan işlemeleri çanta, ayakkabı ve terliklere uygulayan Mayda, ortaya çıkan ürünlerle kısa sürede dikkat çekti.



Gelen taleplerin artmasıyla üretim çeşitliliğini genişleten Mayda, el emeğini modern tasarımlarla birleştirerek yeni bir üretim modeli geliştirdi. Ürünlerini sosyal medya üzerinden de tanıtan Mayda, Türkiye'nin farklı illerinden sipariş almaya başladı.



- "Müşterilerin hazır giyime yönelmesi sektörü bayağı etkiledi"



Kundura ustası Sinan Mayda, AA muhabirine, çocuk yaşta çırak olarak mesleğe başladığını ve 30 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.



Değişen tüketim alışkanlıklarının sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Mayda, şöyle konuştu:



"Zamanla müşterilerimiz, sipariş üzerine yaptırdıkları ayakkabıları bırakmaya başladılar. Daha uygun olan ve seri üretimi yapılan ayakkabıları tercih etmeye başladılar. Tabii ki bu durum bizim sektörümüzü bayağı etkiledi. Bizler bunun üzerine iş yapamayınca işte onarımdı, tamirdi bu gibi şeylere yöneldik. Bunun üzerine kendimizi geliştirmeye karar verdik. 'Neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz' diye düşünürken bir ablamız geldi. Bize farklı bir fikir verdi. Bize tel kırma bir işleme getirerek bundan çanta yapmamızı istedi. Farklı bir model istedi. İstediği şeyin daha güzelini ve kalitelisini yaptık. Çok rağbet ve talep gördü. Çevreye yayıldı, insanlar duydu."



Mayda, bunun üzerine bu işi geliştirdiğini belirterek, şu anda tüm illere çantaları yapıp gönderdiğini dile getirdi.



- "Farklı yörelere ait desenleri çanta, ayakkabı ve terlikle buluşturuyoruz"



Çantanın yanında terlik, ayakkabı ve babet de yaptığını anlatan Mayda, "Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz gibi farklı yörelere ait desenleri, motifleri çantalarla, ayakkabılarla ve terliklerle buluşturuyoruz. Çok da güzel işler çıkıyor ortaya. Bize bunları yaptırıp yurt dışına da gönderen müşterilerimiz var." dedi.



Halk eğitimi merkezinde el sanatları bölümündeki kursiyerler ve hocalarla görüşerek işbirliği yaptığını vurgulayan Mayda, şunları kaydetti:



"Halk eğitimi merkezleri ve özel kurslardaki öğrencilerimiz çok güzel işler çıkartıyorlar. Getirdikleri işlemeleri ürünlerimize işliyoruz. İnsana hitap eden hiçbir el sanatı hiçbir zaman ölmez. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Farklı çözümler bulacaksınız ve araştıracaksınız. Yapılmaz diye bir şey yoktur. Yani insan kendini geliştirirse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu meslek hiçbir zaman yok olmaya mahkum olmaz. Çünkü insanlara hitap ediyor. Sosyal medya hesabımızdan zaten yapmış olduğumuz ürünlerin birçoğunu paylaşıyoruz. Takipçilerimizden güzel yorumlar geliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor."

