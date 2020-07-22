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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

İHA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı adrenalin tutkunlarının ilgisini görüyor. Yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyon'da vatandaşlar önce zipline, ardından tekne turu keyfi yaşıyor.

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı adrenalin tutkunlarının ilgisini görüyor. Yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyon'da vatandaşlar önce zipline, ardından tekne turu keyfi yaşıyor.
Erzincan'a 150 kilometre uzaklıktaki doğası ve adrenalin sporları ile tanınan Kemaliye ilçesinde macera severler için zipline de yeni bir aktivite oldu. Amerika'da Büyük Kanyon'dan sonra dünyada ikinci büyük kanyon olan Karanlık Kanyon'a sahip ilçede Fırat Nehri üzerine kurulan zipline hattı, adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. 20 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda iki ayrı hat üzerine kurulan zipline, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çelik halat üzerindeki makaralara bağlanan macera severler bir anda kendilerini Fırat Nehri üzerinde giderken buluyor. 5 dakikalık yolculuğun ardından yeniden başlangıç noktasına ulaşan her yaştan doğasever, ilk kez yapma fırsatı buldukları zipline aktivitesinden büyük heyecan duyduklarını belirterek, herkesi bu çılgınlığı yapmaya davet etti.
İşletme sahibi Güven Güldal, Karadeniz gezisi sırasında gördüğü zipline'yi Kemaliye'de hayata geçirdiğini ifade ederek, “Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun zipline hattı Kemaliye'de. Buraya gelenleri önce Karanlık Kanyon'da tekne turuna çıkarıyoruz, gezinin ardından zipline hattında adrenalin yaşatıyoruz. Herkesi Kemaliye'ye bekliyoruz" diye konuştu.

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