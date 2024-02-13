Altın madeni sahasında toprak kayması: 9 işçi kayıp (7)- Yeniden
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'Altın madeni sahasında toprak kayması: 9 işçi kayıp' başlıklı haber ve ek haberleri, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.
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