Temizlik yaptığı tüfek sonu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da evinde tüfeği temizlerken kazara kendini vuran 7 çocuk babası, hayatını kaybetti.

Erzincan merkez Yalınızbağ mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki 7 çocuk babası Hasan Mutlu evinde tüfeğini temizlerken ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Karnından vurulan Hasan Mutlu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Hasan Mutlu adli tıptan gelecek rapordan sonra toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.