Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük sıcaklık ise Demirözü'nde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 36,7, en düşük sıcaklık ise Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 9,4 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan’da 36, Iğdır’da 37, Erzurum’da 34, Kars ve Bayburt’ta 33, Ardahan’da 29, Ağrı’da 35 derece.

Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları; Ardahan’da 10, Erzurum, Bayburt ve Kars’ta 14, Erzincan’da 19, Ağrı’da 15, Iğdır’da 23 derece.

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