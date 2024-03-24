Erzincan’da patoz makinasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Burada tedavi altına alınan Engin H, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Engin H, olay yerine gelen ekiplerce ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu fark eden yakınları ve çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.