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        Erzincan'da PKK/KCK operasyonunda firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:33
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        Erzincan'da PKK/KCK operasyonunda firari hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında PKK/KCK "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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