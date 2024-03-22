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        Erzincan'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü tutuklandı

        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:15
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        Erzincan'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü tutuklandı
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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. idaresindeki aracı durdurdu.

        Araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyrukluların bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.K. "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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