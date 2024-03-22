Erzincan'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. idaresindeki aracı durdurdu.

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