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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Erzincan'da temaslarda bulundu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:59 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:59
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Erzincan'da temaslarda bulundu
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Erzincan Valiliği'ne giden Bayraktar, makamında Vali Hamza Aydoğdu'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bayraktar, daha sonra Erzincan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Bekir Aksun’a ziyarette bulundu.

        Ziyaret sonrası Aksun ile Erzincan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne giden Bayraktar, Erzincan'ın 31 Mart'ta büyük bir coşku ve dinamizmle hazırlandığını belirterek, istikrarın ve hizmet belediyeciliğinin devam etmesini istedi.

        Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Erzincan'ın, tarihiyle, kültürüyle olduğu kadar üretime katkısıyla da önemli illerden birisi olduğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart’tan sonra da hizmetleriyle kalkınmaya ve üretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Kentte, Fevzipaşa Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Bayraktar, ziyaretin ardından "Şu mübarek günlerde çaylarını içemesek de bir sonraki sefer için sözleştik. Sıcak karşılamaları ve samimi muhabbetleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

        Ziyaretlerde Bayraktar'a, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, MHP ve AK Parti il başkanları ile parti yöneticileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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