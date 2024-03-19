Erzincan'da operasyonla yakalanan FETÖ firarileri tutuklandı

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt faaliyetlerinin deşifresi ile aranan mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, ByLock kayıtları olan, örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve 12 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.T. ve M.G'yi operasyonla gözaltına aldı.

İki hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.