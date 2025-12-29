Çıraklıktan devlet sanatçılığına uzanan tespih ustası mesleğine 40 yılını verdi

KEMAL ÖZDEMİR - Çıraklık yıllarında başladığı tespih yapımında, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı unvanını taşıyan Erzincanlı usta Bülent Karadağ, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü mesleğinin inceliklerini ve tespihin kültürel yolculuğunu anlattı.

Osmanlı’dan günümüze uzanan tespih geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Karadağ, çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı meslekte bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı unvanını taşıyor.

Farklı tür ve özellikteki taşları sabırla işleyerek tespihlere sanatsal bir kimlik kazandıran 40 yıllık usta Karadağ, yıllar içinde yurt içi ve yurt dışında geniş bir koleksiyoner kitlesine ulaştı.

Yapımı bazen haftalar, bazen aylar süren tespihlerde her ayrıntıyı titizlikle yapan Karadağ, siparişe özel hazırlanan eserlerde motif ve taş seçimini kişisel tercihlere göre şekillendiriyor.

- "Tespih bizim kültürümüz ve sanatımızdır"

Tespih ustası Karadağ, AA muhabirine, tespih kültürünün Osmanlı’dan günümüze uzanan güçlü bir miras olduğunu söyledi.

Tespihin öneminden bahseden Karadağ, şöyle konuştu:

"Tespih bizim kültürümüz ve sanatımızdır. Parmaklardan kalplere giden damarları rahatlatıcı bir özelliği vardır. Tespih her türlü materyalden ve taştan yapılabilir. Her taşın kendine özgü özellikleri bulunur. Baş ağrısına ve kan dolaşımına olumlu etkileri olduğuna inanılan taşlar vardır. Peygamber Efendimizin kullandığı akik taşının baş ağrısına ve nazara iyi geldiği rivayet edilir. Tespih sabrı temsil eder ve zikir amaçlıdır."

Karadağ, ürettiği bazı tespih fiyatlarının yaklaşık 2 milyon liraya kadar çıktığını, tespihte kullanılan malzemenin ve işçiliğin fiyatta belirleyici olduğunu dile getirdi.

- "Fiyatları 1,5-2 milyona kadar çıkabiliyor"

Arap ülkelerinden de müşterilerinin olduğunu anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Onlara tespihlerini yapıp gönderiyoruz. Müşteriler benim internet sayfamı gördüğü zaman oradan modellerini beğenip sipariş verebiliyorlar. Kabe motifli imamelerimizi bütün Arap şeyhlerimize gönderdik. Almanya, Avustralya, Hollanda’ya da tespihlerimizi gönderdik. Yaptığımız tespihlerin fiyatları 1,5-2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Neredeyse bir araba parası ödeyerek bizlere tespih yaptırdıkları oluyor. Melen Çayı'nda, Avrasya Tüneli'nden gelen taşlardan Cumhurbaşkanımıza tespih yaptım. Devlet Bahçeli'ye, Binali Yıldırım'a da tespih yaptım."