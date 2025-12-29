Erzincan-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:20
        Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

        Yer yer sisin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yaptı.

        Ekipler, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Öte yandan polis ekipleri ise durdurdukları tır, çekici ile ağır tonajlı araç sürücülerini, kar ve buzlanma nedeniyle bir süre tesislerde dinlenmeleri konusunda uyarıyor.

