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        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi ramazanda katlandı

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna ramazanda talebin artması nedeniyle fabrikada çift vardiyaya geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:09
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        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi ramazanda katlandı
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna ramazanda talebin artması nedeniyle fabrikada çift vardiyaya geçildi.

        Belediye bünyesindeki fabrikada üretilen Erzincan Bögert Maden Suyu'nun tüketimi ramazanda arttı.

        Yoğun talep nedeniyle iki vardiya şeklinde çalışmaya başlayan fabrika, günlük üretimini 100 bin şişeden 200 bin şişeye çıkardı.

        Hazmı kolaylaştıran, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gideren "ekşi su", "sade", "limonlu" ve "elmalı" türleriyle yurt içinde çeşitli şehirlerin yanı sıra Suudi Arabistan ile Avrupa ülkelerine de pazarlanıyor.

        Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, ramazandaki talebi karşılamak için kapasitelerini artırdıklarını söyledi.

        Yoğun mesai yaptıklarını belirten Çeribaşı, "Ramazan dolayısıyla gelen talebi yetiştirmek için çift vardiya başlattık. Şu anda meyveli c plus ve elmalı maden suyu üretimine de başladık. Yakın zamanda meyveli ürün yelpazemizi genişleterek karadut, nar ve frenk üzümü gibi birçok ürünü de hayata geçireceğiz. Projelerimiz arasında içme suyu üretimi de var. Yakın zamanda saatte 30 bin kapasiteli içme suyu hattını da kuracağız."

        Çeribaşı, maden suyunu birçok ülkeye ihraç ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Erzincan Bögert maden suyu özellikle hazmı ve sindirimi kolaylaştırdığı için ramazanda çok talep gören ve tüketilen bir ürün. Türkiye'nin en sağlıklı ve en yüksek magnezyum miktarına sahip olan bu su, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yoğun talep bizi de üretim konusunda zorlamakta ancak bu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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