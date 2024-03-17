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        Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

        Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:16 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:16
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        Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu vatandaşlar kurtardı
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        Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart'ta okuldan evine gitmek isteyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.B.G, Karagül apartmanı yakınlarında başıboş 5 köpek tarafından saldırıya uğradı.

        E.B.G, vatandaşların yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

        Bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birisinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine çevrede bulunan diğer köpeklerin de çocuğa saldırarak çantasından yakalaması, o sırada vatandaşların müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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