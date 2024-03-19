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        Bakan Bayraktar; facianın yaşandığı altın madeninde incelemelerde bulundu, toprak altındaki işçilerin aileleriyle iftar yaptı

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi, ardından, toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 01:03 Güncelleme: 19.03.2024 - 01:05
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        Bakan Bayraktar; facianın yaşandığı altın madeninde incelemelerde bulundu, toprak altındaki işçilerin aileleriyle iftar yaptı
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi, ardından, toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının olduğu bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama; "İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 35’inci gününde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her türlü imkan ve kabiliyetimizi kullanarak 9 işçi kardeşimize ulaşmak için çabamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

        TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİN AİLELERİ İLE İFTAR 

        Bayraktar, maden sahasındaki incelemelerinin ardından, altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "İliç'te toprak altında kalan 9 işçi kardeşimizin aileleriyle birlikte orucumuzu açtık. Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık. İlk andan itibaren sabırla bekleyen ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ramazan ayında işçi kardeşlerimizden dualarımızı eksik etmiyor, bir an evvel ailelerin bekleyişlerinin son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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