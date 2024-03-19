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        Bakan Bayraktar, İliç'te toprak altında kalan işçilerin aileleriyle çalışmaları izledi

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin aileleri ile çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:00
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        Bakan Bayraktar, İliç'te toprak altında kalan işçilerin aileleriyle çalışmaları izledi
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin aileleri ile çalışmaları yerinde inceledi.

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından toprak altında kalan işçilerin aileleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

        Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İliç'te heyelanın meydana geldiği maden sahasında bu sabah işçi kardeşlerimizin aileleri ile birlikteydik. Özellikle kayıp 9 maden işçisi kardeşimizin bulunması için yürütülen arama faaliyetlerini yerinde gözlemledik. Bir an evvel neticeye ulaşabilmek için çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Toprak kayması ile ilgili başlatılan ve devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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