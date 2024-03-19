Bakan Bayraktar'dan, 9 işçinin kaybolduğu maden ocağındaki çalışmalarla ilgili açıklama:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan özellikle bu 9 ailemize, bekledikleri bu çalışma arkadaşlarımızı bulmak. Dolayısıyla bunun için yoğun bir gayret devam ediyor." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Erzincan'da bulunan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, Valilik ziyareti sonrası gazetecilere, 13 Şubat'ta İliç'te meydana gelen maden kazasının ardından hemen kente geldiğini söyledi.

Çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Bayraktar, "Çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Dün de bu çalışmaları tekrar yerinde takip etmek ve oradaki hem İliç'te kayıp madenci kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olmak, İliç'teki vatandaşlarımızla birlikte olmak için buraya geldik. Aslında 35-36 gündür Erzincan'dayız, Sayın Valimizle hep İliç'teydik. Dolayısıyla bugün Valiliğimizi ziyaret ettik. Birazdan belediyemizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

- "Netice alacağımıza inanıyoruz"

Bayraktar, maden sahasındaki çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan özellikle bu 9 ailemize, bekledikleri bu çalışma arkadaşlarımızı bulmak. Dolayısıyla bunun için yoğun bir gayret devam ediyor. Malum mevsim biraz yağışlı mevsime döndü. Dolayısıyla yağışa rağmen bütün çalışmalar devam etmekte. İnşallah herhangi bir emniyetten taviz vermeden, yani orada çalışan arkadaşlarımızın da sağlığı ve iş güvenliği önemli. Bu çerçevede kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Netice alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında çevreyle alakalı tedbirlerimiz ve ölçümlerimiz aralıksız devam ediyor. Bütün ölçümler düzenli yapılıyor. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir şekilde halk sağlığını ve çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir, takibini ve işlemleri devam ettirmektedir."

Ziyarette, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da bulundu.