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        Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulan Emir'in annesi: Bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti

        ERZİNCAN'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısından son anda kurtulan ilkokul öğrencisi Emir Bahadır Güney'in annesi, "Bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:05
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        Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulan Emir'in annesi: Bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti
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        ERZİNCAN'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısından son anda kurtulan ilkokul öğrencisi Emir Bahadır Güney’in annesi, “Bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Bu kadar acı olaylar yaşanıyorken, neden tedbir alınmıyor” diye konuştu. Emir Güney ise “Çevredeki adamlar ve babam olmasaydı köpekler beni parçalayabilirlerdi. Çok korktum. Artık tek başıma okula gitmem” dedi.

        Olay, 14 Mart'ta Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah oğlunu okula götüren Bünyamin Güney, simit almak için yol üzerindeki fırına girdi. Ancak bu sırada kapıda bekleyen ilkokul öğrencisi oğlu Emir'e, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan Emir, çığlık atarak panikle koşmaya başladı. Sesler üzerine marketten çıkan Bünyamin Güney ve çevredekiler Emir'in yardımına koştu. O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekiler ve eşi olmasa sokak köpeklerinin çocuğunu öldürülebileceğini söyleyen 3 çocuk annesi Fatma Güney, "Emir sabah babası ile okula gidiyordu. Baba simit almak için fırına girmiş. Dışarda babasını beklerken köpeklerin saldırısına uğruyor. Eşim ile çevredekiler olmasa, çocuğum ölebilirdi. Bir anne olarak hissettiklerimi tarif edemem, anlatamam. Bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Bu kadar acı olaylar yaşanıyorken, neden tedbir alınmıyor, çocuklar, insanlar yaralanıyor. Hatta geçenlerde bir arkadaşımın çocuğunu ısırmış. Çocuk her kapı çaldığında 'köpekler mi geldi' diyerek annesine sarılıyormuş. Yine Üzümlü ilçesinde bir olay yaşandı. Köpekler çocuğun kafatasını parçaladı, yarı çıplak halde bulundu. Yine bir akrabamızın oğlu 20 yaşındaki gencecik çocuk köpek saldırısından kaçarken vefat etti. Başıboş köpekler her yerde. Belediye, köpekleri kısırlaştırıp kanun gereği geri bırakıyor. Belediyenin de yapacağı bir şey yok. Ne yapabiliriz, nere gidebiliriz, kime başvurabiliriz. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

        Emir Bahadır Güney ise "Babam ile okula gidiyorduk. Köpekler bana saldırdı. Çevredeki adamlar ve babam olmasaydı beni parçalayabilirlerdi. Çok korktum. Artık tek başıma okula gitmem" dedi.

        Köpek saldırısına uğrayan Emir'in ablası 12 yaşındaki İkra Nur Güney ise "Kardeşime köpek saldırdı. Ben de okula giden bir birey olarak bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Okula servis ile gittiğim için çok fazla korkum olmuyor. Fakat okulumuza bazen köpekler girdiği için korkuyorum" diye konuştu.

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