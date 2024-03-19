Bakan Bayraktar: Hedefimiz, bayrama kalmadan 9 ailemizin beklediği arkadaşlarımızı bulmak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarına ilişkin, "İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz, bayrama kalmadan özellikle 9 ailemizin beklediği arkadaşlarımızı bulmak. İnşallah netice alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen, 9 işçinin toprak altında kaldığı facianın yaşadığı bölgede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Buradan Erzincan Valiliği'ne geçip, gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, "13 Şubat 2024 tarihinde İliç'te meydana gelen maden kazası nedeniyle o gün bugündür Erzincan'dayız. İliç'te çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Bu çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Bugün de çalışmaları yerinde takip etmek, hem de kayıp madenci kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olmak, İliçli vatandaşlarımız ile birlikte olmak için buraya geldik. İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz, bayrama kalmadan özellikle 9 ailemizin beklediği arkadaşlarımızı bulmak. Dolaysıyla bunun için yoğun bir gayret devam ediyor. Malum mevsim artık yağışlı mevsime döndü. Yağışa rağmen tüm çalışmalar devam etmekte" dedi.

'AİLELERLE SÜREKLİ BİR ARADAYIZ'

Bayraktar, "İnşallah herhangi bir emniyetten taviz vermeden, orada çalışan arkadaşlarımızın da sağlığı önemli. Orada çalışan arkadaşlarımızın iş güvenliği de önemli. Bu çerçevede kararlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah netice alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ile alakalı tedbirlerimiz, çevre ile alakalı ölçümlerimiz de aralıksız devam ediyor. Düzenli ölçümler yapılıyor. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir şekilde halk sağlığını tehdit edecek, çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur. Bunu da sizler vasıtasıyla kamuoyuna bildirmek istiyorum. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Takibini ve işlemlerini devam ettirmektedir. Sayın Valimiz büyük mesaisini orada harcadı. Harcamaya da devam ediyor. Ailelerle sürekli bir aradayız. Son derece açık, şeffaf onları bilgilendirerek, onları da sürecin içerisine dahil ederek, bu süreci hep birlikte yürüttük; yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.