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Erzurum'da turizm hareketliliği "KUDAKA" desteğiyle 12 aya yayılacak

Erzurum'da turizmin 12 aya yayılması amacıyla “Dağ Safarisi, İp Parkı, Yapay Çim kayağı - Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi” ile “Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi”nin sözleşmeleri imzalandı.

Erzurum'da turizm hareketliliği
AA

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Büyükşehir Belediyesince yürütülecek proje ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toplam yatırım tutarı 8,4 milyon lira olan iki projeye, yaklaşık 5 milyon lira tutarında ajans desteği sağlanmasının planlandığı bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanan projeler ile birçok kritere göre Türkiye'nin en önemli kayak merkezi olan Palandöken Kayak Merkezi’nde turist sayısı ve çeşitliliğini artırma çalışmaları amaçlanıyor.

Bu çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanan “Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi” kapsamında ise dağ safarisi, ip parkı, yapay çim kayağı ekipman ve altyapı tesisleri oluşturularak hizmet çeşitliliğinin ve turizmin on iki aya yayılması hedefleniyor.

Erzurum'un zengin tarihi geçmişi, iklimi ve coğrafi yapısı, termal su kaynakları ve gelişmiş sağlık altyapısı, yüksek rakımı nedeniyle sporcu kamplarına yönelik çok zengin bir potansiyele sahip turizm kenti olmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan “Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi” ile de yürütülen fiziki iyileştirme çalışmalarının yanı sıra ahşap cephe kaplama, sokak sağlamlaştırma çalışmalarında kullanılan ahşap malzemelerin imalatına yönelik kalite, karlılık ve kullanım ömrünü ve imalat hızını artırarak Erzurum'un turizm alt yapısına katkı sunulması planlanıyor.

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