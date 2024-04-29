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        Metruk binada üzerine duvar yıkıldı, komşuları kurtardı

        ERZURUM'da, yakacak malzeme almak için metruk binaya giren Ali Demir'in (76) vücudunun yarısı, yıkılan duvarın altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:15
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        Metruk binada üzerine duvar yıkıldı, komşuları kurtardı
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        ERZURUM'da, yakacak malzeme almak için metruk binaya giren Ali Demir'in (76) vücudunun yarısı, yıkılan duvarın altında kaldı. Demir'i, çığlıklarını duyup olay yerine gelen komşuları kurtardı.

        Olay, Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 2'nci Tamirhane Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında olan ve boşaltılan metruk eve giren Ali Demir, yakacak malzeme toplamak istedi. Taşların arasındaki bir tahtayı çıkarmak isterken Demir'in üzerine, binanın duvarı yıkıldı. Vücudunun yarısı, yıkılan duvarın enkazında kalan Demir'in çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Binaya giren komşuları, Demir'i bulunduğu yerden çıkardı.

        İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ambulansa alınan Demir, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Eşinin yakacak toplamak için metruk binaya girdiğini söyleyen Mahi Demir (69), "Eşim bana taşların altında tahta gördüğünü, onu çıkarmaya çalışacağını söyleyerek gitti. Biraz sonra üstüne taşların düştüğü haberi geldi" dedi.

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